Мужчина приставал к малолетней девочке в лифте на Белоостровской

Подозреваемого задержали по "горячим следам".

Вечером во вторник, 1 августа, в полицию обратился мужчина 1985 года года рождения, заявив о том, что в кабине лифта одного из домов по Белоостровской улице неизвестный преступник совершил развратные действия в отношении его малолетней дочери 2018 года рождения, после чего с места скрылся. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что девочка возвращалась с прогулки вместе со старшей сестрой 2016 года рождения, которая пешком стала подниматься домой, оставив младшую сестру в лифте с неизвестным.

Подозреваемого задержали по "горячим следам" на улице Оптиков. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Он доставлен в полицию, в отношении него составлен административный протокол.

Семья девочки полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный домогался до мальчика на детской площадке в Ленобласти.

Фото: Piter.TV