Неизвестный домогался до мальчика на детской площадке в Ленобласти

По подозрению в совершении преступления был задержан 51-летний неработающий мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 31 июля, в полицию обратилась женщина 1982 года рождения с заявлением о домогательстве до её несовершеннолетнего сына на детской площадке. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, преступление произошло во Всеволожском районе Ленобласти: неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына 2009 года рождения.

По подозрению в совершении преступления был задержан 51-летний неработающий мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пользователь сайта знакомств домогался до девочки-подростка в отеле на Съезжинской.

Фото: Piter.TV