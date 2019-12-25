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Неизвестный домогался до мальчика на детской площадке в Ленобласти
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Неизвестный домогался до мальчика на детской площадке в Ленобласти

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По подозрению в совершении преступления был задержан 51-летний неработающий мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 31 июля, в полицию обратилась женщина 1982 года рождения с заявлением о домогательстве до её несовершеннолетнего сына на детской площадке.  Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, преступление произошло во Всеволожском районе Ленобласти: неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына 2009 года рождения.

По подозрению в совершении преступления был задержан 51-летний неработающий мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пользователь сайта знакомств домогался до девочки-подростка в отеле на Съезжинской.

Фото:  Piter.TV

Теги: ленинградская область, насильственные действия сексуального характера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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