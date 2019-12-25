Пользователь сайта знакомств домогался до девочки-подростка в отеле на Съезжинской

Подозреваемый был задержан опергруппой по "горячим следам". Им оказался ранее судимый 55-летний гражданин республики Узбекистан. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 23 июля, по телефону горячей линии отделения детской психиатрии поступило анонимное сообщение несовершеннолетней петербурженки с мобильного телефона о том, что она подверглась сексуальному насилию со стороны малознакомого. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что обратившаяся по телефону девятиклассница 2007 года рождения познакомилась с мужчиной, представившимся именем "Игорь", на сайте знакомств примерно месяц назад. Подросток поддерживала с неизвестным связь, и в результате приняла его предложение встретиться. 23 июля мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера в отеле на Съезжинской улице.

Подозреваемый был задержан опергруппой по "горячим следам". Им оказался ранее судимый 55-летний гражданин республики Узбекистан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранители поймали мужчину, надругавшегося над пьяным подростком.

Фото: Piter.TV