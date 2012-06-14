Правоохранители поймали мужчину, надругавшегося над пьяным подростком

В Гатчинском районе Ленинградской области поймали охранника, который надругался над несовершеннолетним 15-летним подростком. Второй был в состоянии алкогольного опьянения.

В среду, 19 июля, правоохранительные органы города Гатчина в Ленобласти задержали 49-летнего мужчину за надругательства над несовершеннолетним мальчиком.

Как стало известно Piter.TV, разыскиваемый мужчина совершил мужеложество в отношении пьяного 15-летнего мальчика еще в конце июня.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Кроме этого, дома у извращенца нашли много оружия и вещество белого цвета.

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