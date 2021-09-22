В Оренбургской области проходят боевые учения "Мирная миссия"

На учениях было задействовано более 70 артиллерийских и ракетных систем.

В Оренбургской области проходят антитеррористические учения стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021". Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Учения продлятся с 20 по 24 сентября на полигоне Донгуз. Известно, что в практических действиях задействованы около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тысяч единиц техники.

Особое внимание в ходе учений уделялось борьбе с беспилотниками. Одной из задач военнослужащих была отработка борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

Ранее на учениях в Приморье морпехи обороняли морское побережье от "вражеского" десанта.

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