  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:32
60
ElzaRada12 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Оренбургской области проходят боевые учения "Мирная миссия"

0 0

На учениях было задействовано более 70 артиллерийских и ракетных систем.

В Оренбургской области проходят антитеррористические учения стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021". Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Учения продлятся с 20 по 24 сентября на полигоне Донгуз. Известно, что в практических действиях задействованы около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тысяч единиц техники.

Особое внимание в ходе учений уделялось борьбе с беспилотниками. Одной из задач военнослужащих была отработка борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

Ранее на учениях в Приморье морпехи обороняли морское побережье от "вражеского" десанта.

Видео: Telegram / Битва Титанов

Теги: учения, шос
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Для Секса Киска
Сегодня 22:08

Мур. Ищу парня который будет меня трахать) Парни скорострелы мимо) Я хочу удовлетворять все свои потребности и чтобы парень лизал все мои дырочки и давал в ротик. Написать в чат:--- http://bit.do/onlys
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии