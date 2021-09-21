На учениях в Приморье морпехи обороняли морское побережье от "вражеского" десанта. Об этом рассказали представители пресс-службы Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Силы отработали новые тактические приемы, а также впервые смогли массово задействовать новые БМП-3 в специальной модификации для флотилии.
По замыслу учения, условный противник превосходящими силами осуществил попытку высадиться на берег и захватить плацдарм для дальнейшего наступления вглубь обороняющихся войск.
пресс-служба ТОФ
Военные напомнили, что морпехами пришлось учитывать сложную местность и ее рельеф. Огонь по условному противнику был открыт на подходах с моря при помощи наводки из танков, артиллерийских установок. После прорвавшийся взвод врага встретил силы ТОФ, который вывел неприятеля на подготовленные рубежи для его ликвидации.
В общей сложности у военных учениях были задействованы свыше 800 человек, 200 единиц техники, включая танки Т-80БВ, БМП-3, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Нона-С".
На Украине начались военные учения с участием стран НАТО.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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