МО РФ: крымские десантники поразили БТР и сорвали ротацию ВСУ под Вербовым

Военнослужащие раскрыли подробности выполнения задачи.

Российское подразделение беспилотных летательных аппаратов разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии, а также боевой расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот", размещенный в районе Вербового Запорожской области, ликвидировали бронетранспортер армии киевского режима с личным составом. Выполнением данной задачи военнослужащие сорвали ротацию сил противника.

В последнее время техники ВСУ выезжает достаточно мало. Они уже боятся, так как техника уничтожается еще на подъезде. В основном это артиллерия: гаубицы, САУ. Все их позиции знаем, все пристреляно. командир расчета дрона с позывным "Вираж", пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что выдвижение бронированного транспортера противника в сторону передовых позиций выявлено при поддержке разведывательного дрона самолетного типа Supercam. Десантник-корректировщик немедленно передал координаты цели противника расчету ПТРК. Затем пуском управляемой ракеты украинский объект был поражен.

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Фото и видео: Минобороны России