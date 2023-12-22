Птицу привезли в феврале из Хабаровска с огнестрельными ранами.

В Приморье после лечения выпустили на волю редкого орлана. Об этом сообщили в пресс-службе центра реабилитации животных "Тигр".

Птицу привезли в феврале из Хабаровска с огнестрельными ранами. Вместе с ней был еще один орлан с аналогичным ранением. Специалисты отметили, что прогнозы были неутешительные, однако у одного орлана появился шанс вернуться в природу. Уточняется, что после операции на месте перелома у птицы образовалась костная мозоль, и она начала активно размахивать крыльями.

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Видео: Telegram / Центр "Тигр"