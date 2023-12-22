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В Братске полицейские спасли попавшего под машину коты и нашли ему хозяев

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Во время несения службы сотрудники МВД нашли сбитое животное.

Российские правоохранительные органы в городе Братске помогли пострадавшему коту. В результате старший лейтенант  Александр Лунин и лейтенант  Антон Сницар спасли жизнь раненому животному. Оперативники увидели зверя на дороге. Предположительно, сиамского кота сбил автомобиль. Сотрудники МВД связались с добровольцами, а затем отвезли пушистого пациента в ветеринарную клинику. Там Рексу диагностировали черепномозговую травму и повреждение челюсти.

После операции и лечения, Рекс несколько дней провел на передержке у лейтенанта Сницара. Сейчас кот живет в новом доме с хозяевами.

сообщение пресс-службы МВД по региону

В Севастополе произошло смертельное ДТП.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: бездомные животные, брятск, иркутская область, мвд, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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