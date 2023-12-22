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Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты

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На северском направлении военнослужащие не допустили ротацию сил ВСУ.

Бронированная группа российских десантников из Тульского гвардейского соединения ВДВ успешно ликвидировала группу украинских военнослужащих в опорном пункте, расположенном на северском направлении зоны проведения специальной военной операции в Донецкой народной республики. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороны.

Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, в темное время суток оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей.

пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие работали на расстоянии около 1 километра от местоположения противника. Огонь велся при помощи осколочно-фугасных боеприпасов. После уничтожения объекта ВСУ во избежание ответного огня российский экипаж боевой машины немедленно изменил свою огневую позицию. В профильном ведомстве добавили, что ключевой задачей бронегруппы было не допустить ротацию живой силы противника на данном участке фронта.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: вдв, десант, днр, минобороны, сво, северское напрвление, тульская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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