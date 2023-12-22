"Восток" выполнил задачу на южнодонецком направлении.

Российский боевой расчет реактивной системы залпового огня "Град" от "Восточной" группировки сил одним залпом уничтожил несколько спрятанных в ангаре гаубиц М777 американского производства на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне.

В ходе боевой работы под командованием военнослужащего с позывным "Земляк" поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе. Операторы БПЛА подтвердили точное попадание реактивных снарядов. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что за успешное выполнение задачи личному составу расчёта РСЗО "Град" вручены государственные награды. Известно, что БМ-21 "Град" при подразделениях артиллерии армейского корпуса "Востока" в ежедневном режиме выполняет миссии по нанесению огневого поражения живой силе и технике ВСУ, обеспечивает огневую поддержку штурмовых и мотострелковых подразделений. Каждая машина несетпакет из 40 реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 40 километров.

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Фото и видео: Минобороны России