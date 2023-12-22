Минобороны: российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Потери противника на данном направлении составили до 20 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-службы группировки "Запад" Иван Бигма.

Атаки штурмовых групп десантно-штурмовой бригады противника отразили в районе населенного пункта Терны. Также российские войска уничтожили артиллерийское орудие M777 и гаубицу Д-20. Потери ВСУ на данном направлении составили до 20 военнослужащих, три артиллерийских орудия, три автомобиля и полевой склад боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90А.

Видео: Минобороны России