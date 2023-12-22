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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90А

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Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-90А в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские танкисты уничтожили блиндажи, наблюдательные пункты и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. По словам командира танковой роты с позывным "Палыч", военнослужащим помогают операторы беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео:  Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, т-90а, танки, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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