Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90А

Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-90А в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские танкисты уничтожили блиндажи, наблюдательные пункты и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. По словам командира танковой роты с позывным "Палыч", военнослужащим помогают операторы беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России