Минобороны: российские войска отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России отразили контратаку штурмовой группы украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
Контратаку штурмовой группы бригады территориальной обороны противника отразили в районе Никольского. Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районе Урожайного и Макаровки. Потери украинских войск составили более 140 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, одна гаубица M777, одна САУ "Краб" и одна гаубица Д-20.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.
Видео: Минобороны России
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