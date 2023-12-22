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Минобороны: российские войска отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Потери украинских войск составили более 140 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили контратаку штурмовой группы украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Контратаку штурмовой группы бригады территориальной обороны противника отразили в районе Никольского. Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районе Урожайного и Макаровки. Потери украинских войск составили более 140 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, одна гаубица M777, одна САУ "Краб" и одна гаубица Д-20.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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