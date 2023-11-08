Учения по ликвидации аварий и ЧС прошли в Петербурге

Тренировки проходили по сценариям, имитирующим экстремальные климатические условия.

В Петербурге состоялись масштабные тренировки по отработке действий в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетического и коммунального хозяйства. Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы Смольного.

В ходе манёвров, объединяющих около 2000 практических занятий, проверялись компетенции руководителей различного уровня в координации усилий при авариях на инфраструктуре ЖКХ и энергетической сферы. Важнейшим элементом мероприятий стало взаимодействие ведомств и служб.

Тренировки проходили по сценариям, имитирующим экстремальные климатические условия, такие как резкое падение температуры и полный выход из строя водоснабжения, отопления и электроэнергии в жилых зданиях и социально значимых учреждениях. Дополнительно рассматривались случаи перебоев в функционировании электротранспорта. Сложность задач повышалась по мере усложнения технических неисправностей.

Основной задачей являлось быстрое возобновление снабжения всеми видами ресурсов путём задействования резервных линий и оборудования, таких как мобильная техника для теплоснабжения и дизельные генераторы, а также эффективной координации ремонтных бригад.

Проведение учений признано положительным результатом, без особых замечаний к качеству подготовки и выполнению поставленных целей. Манёвры проведены успешно, все задания выполнены качественно и без ошибок, подчеркнули в администрации города.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт теплотрассы в Колпинском районе завершен досрочно.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике