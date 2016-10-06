Служба пути провела учения "Снежные заносы" для ликвидации последствий снегопада в Петербурге

Участие в мероприятии приняли 72 специалиста, представляющих службу пути, трамвайные парки и аварийно-восстановительную службу "Носорог".

В службе пути прошла учебная тренировка под названием "Снежные заносы", целью которой стало совершенствование координации действий подразделений "Горэлектротранса" при уборке последствий сильных снегопадов. Участие в мероприятии приняли 72 специалиста, представляющих службу пути, трамвайные парки и аварийно-восстановительную службу "Носорог".

Пресс-служба предприятия сообщила, что в ходе тренировок проверялось необходимое время на выполнение конкретных операций по устранению последствий выпадения осадков, а также моделировались сценарии очистки улиц от снега в каждом районе города.

Рабочими бригадами проводилась демонстрация отключения электроприводов стрелочных переводов, имитирующая реальные обстоятельства зимней обстановки.

Ранее мы сообщили о том, что трассы трамвайных маршрутов №№ 21, 48 на севере Петербурга временно изменены.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"