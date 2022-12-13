Ученика школы-интерната задержали по подозрению в избиении подростков на Думской

Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство).

Несовершеннолетнего девятиклассника из школы-интерната задержали по подозрению в хулиганстве. Он выводил прохожих на конфликт, а затем избивал их.

Как стало известно Piter.tv, в полицию 8 февраля обратился петербуржец, который в соцсетях наткнулся на видео, в котором на Думской неизвестный несовершеннолетний избивает прохожих.

У дома 79 по улице Марата вечером 8 февраля по подозрению в совершении указанного преступления по "горячим следам" задержан 16-летний ученик 9 класса школы-интерната.

Уже после задержания с заявлением в полицию обратилась жительница Мурино. Она рассказала, что неизвестный при большом скоплении народа, выражаясь грубой нецензурной бранью, ударил по лицу её 17-летнего сына.

Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство).

Видео: ВКонтакте/ Видео | Питер