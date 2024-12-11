"Военмех" Петербурга создал новый ракетный двигатель для межорбитального буксира

Изобретение работает на экологически чистом газообразном топливе.

Ученые петербургского "Военмеха" разработали ракетный двигатель малой тяги для межорбитального буксира. Он сможет подцеплять выведенные на низкую орбиту грузы и транспортировать их в конкретные точки космического пространства, – сообщили в Правительстве Северной столицы.

Данное изобретение работает на экологически чистом газообразном топливе. При создании двигателя использовали использовали передовые технологии, в частности, 3D-печать из стали.

Это важный шаг в развитии российского ракетостроения, открывающий новые горизонты в освоении космоса. Правительство Санкт-Петербурга

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Видео: Правительство Санкт-Петербурга