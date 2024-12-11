"Военмех" Петербурга создал новый ракетный двигатель для межорбитального буксира

Ученые петербургского "Военмеха" разработали ракетный двигатель малой тяги для межорбитального буксира. Он сможет подцеплять выведенные на низкую орбиту грузы и транспортировать их в конкретные точки космического пространства, – сообщили в Правительстве Северной столицы.
Данное изобретение работает на экологически чистом газообразном топливе. При создании двигателя использовали использовали передовые технологии, в частности, 3D-печать из стали.
Это важный шаг в развитии российского ракетостроения, открывающий новые горизонты в освоении космоса.
Правительство Санкт-Петербурга
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Видео: Правительство Санкт-Петербурга
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