Бывший помощник проректора "Военмеха" получил условный срок за мошенничество

Александру Иванову вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении помощника проректора Балтийского государственного технического университета "Военмех" Александра Иванова, который признан виновным в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом 13 мая сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Обвинение полагало, что с 23 августа 2017 года по 3 декабря 2018-го бывший генеральный директор ООО ГК "СТК" Сергей Житкович создал организованную преступную группировку, куда и входил Иванов, для хищения бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству образования и науки РФ. В августе 2017 года между "Военмехом" и ООО ГК "СТК" заключили госконтракт на строительство учебно-лабораторного корпуса (вторая очередь) на улице 1-й Красноармейской. Цена контракта составляла более 381 млн рублей.

Житкович 24 августа 2017 года принял у заказчика земельный участок и начал исполнять контракт. Кроме того, он привлек в качестве субподрядчика ООО "СК Петроград". Оказалось, что у подрядных организаций не хватало средств и сотрудников, из-за чего произошло отставание фактического темпа работ от планируемого. С 27 июля 2018 года по 3 декабря 2018-го Иванов совместно с другими лицами подписал акт приемки-сдачи не завершенного строительства, на основании которого подрядчик оплатил из госбюджета свыше 98 млн рублей. Так, "Военмеху" причинен ущерб на эту сумму.

Руководству "Военмеха" Иванов заявил, что необходимо продлить контракт, и на это есть объективные причины. У Житковича сохранились незаконно перечисленные средства.

Иванов не признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с таким же испытательным сроком, а также взыскал в пользу "Военмеха" более 114 млн рублей.

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Фото: Piter.TV