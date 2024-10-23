В Петербурге вновь запускают проект по завершению корпуса Военмеха

На официальном портале Единой информационной системы "Закупки" размещен контракт на завершение строительства учебно-лабораторного корпуса второй очереди Балтийского государственного технического университета "Военмех". Работы по договору должны быть выполнены до конца 2028 года.
Подрядчик обязан разработать недостающую рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию. Корпус находится на 1-й Красноармейской улице, дом 13, литера В, рядом с действующими зданиями вуза.
Информация о конкурсе была опубликована в конце октября. На участие поступила одна заявка, соответствующая начальной цене контракта — 846,4 млн ₽. Итоги закупки подведены 11 ноября, после чего договор размещен в открытом доступе.
Проект направлен на расширение инфраструктуры университета и развитие образовательной и научной базы.
Ранее сообщалось, что в Невском районе построят диагностический медцентр на сто посещений в смену.
Фото: freepik (fanjianhua)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все