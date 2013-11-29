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В Петербурге "Военмех" получил подсветку

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На объем и фактуру постройки обращают внимание 389 светодиодных светильников.

К линиям наружного освещения "Ленсвета" подключили архитектурно-художественную подсветку здания Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Д. Ф. Устинова на 1-й Красноармейской улице, 1. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга. 

Здание, которое построили в 1871 году, занимало Ремесленное училище цесаревича Николая. После капитального ремонта в 1930-х годах постройка остается главным корпусом "Военмеха". 

Концепция добавила фасаду дома выразительности: теперь любоваться архитектурой в стиле сталинского неоклассицизма можно и днем, и вечером. На объем и фактуру здания обращают внимание 389 светодиодных светильников теплой цветовой температуры. 

Ранее мы рассказывали о том, что у сквера Катерников в Кронштадте стартовало строительство наружного освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: военмех, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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