В Петербурге "Военмех" получил подсветку

На объем и фактуру постройки обращают внимание 389 светодиодных светильников.

К линиям наружного освещения "Ленсвета" подключили архитектурно-художественную подсветку здания Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Д. Ф. Устинова на 1-й Красноармейской улице, 1. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.

Здание, которое построили в 1871 году, занимало Ремесленное училище цесаревича Николая. После капитального ремонта в 1930-х годах постройка остается главным корпусом "Военмеха".

Концепция добавила фасаду дома выразительности: теперь любоваться архитектурой в стиле сталинского неоклассицизма можно и днем, и вечером. На объем и фактуру здания обращают внимание 389 светодиодных светильников теплой цветовой температуры.

Ранее мы рассказывали о том, что у сквера Катерников в Кронштадте стартовало строительство наружного освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга