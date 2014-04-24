У сквера Катерников в Кронштадте стартовало строительство наружного освещения

На объекте установят 285 опор, смонтируют 457 светильников и восемь прожекторов.

В Кронштадте в жилом квартале рядом со сквером Катерников стартовало строительство наружного освещения, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 21 октября.

Освещение появится на территории, которая ограничена Кронштадтским шоссе, улицей Гидростроителей, Цитадельским шоссе и улицей Литке. Светильники установят вдоль пешеходных дорожек, ведущих к социальным учреждениям, в двух детских садах и школе. Кроме того, станут светлее рекреационные зоны квартала – восемь детских и шесть спортивных площадок и зеленая зона отдыха.

На объекте установят 285 опор, смонтируют 457 светильников и восемь прожекторов, проложат более 10 километров кабельной линии. В настоящее время идут работы по бурению и установке закладных деталей фундамента для дальнейшего монтажа опор наружного освещения. Плановый срок окончания работ – IV квартал следующего года.

Ранее на Piter.TV: на улице Веры Слуцкой обновили освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга