Ученые СПбГУ раскрыли последствия частых пусков ракет для озонового слоя

Опасность главным образом исходит от выбросов твердых частиц и газов, выделяющихся при сгорании топлива современных ракет, в особенности твердо-топливных ускорителей и жидкостных двигателей, применяющих керосин и метан.

Активное расширение космических полетов, включающее бурное развитие коммерческого космоса и космического туризма, создает серьезнейшую угрозу озоновому слою нашей планеты. К такому выводу пришли ученые, цитируемые газетой "Известия", в частности руководитель Лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Евгений Розанов.

Эксперт предупреждает, что при сохраняющихся темпах запуска ракет критическое ослабление озонового щита произойдет уже спустя четверть века, а его последующее восстановление займет столетия, даже после полного отказа от дальнейших стартов.

Опасность главным образом исходит от выбросов твердых частиц и газов, выделяющихся при сгорании топлива современных ракет, в особенности твердо-топливных ускорителей и жидкостных двигателей, применяющих керосин и метан. Наиболее опасные вещества, загрязняющие стратосферу, включают хлориды, сажу и азотистые окислы.

Исследования показывают, что даже один килограмм сажи способен нанести ущерб озону сильнее, чем целая тонна традиционных фреонов, разрушающих защитный слой.

Евгений Розанов подчеркивает необходимость срочного международного сотрудничества и формирования жестких норм для регулирования экологической безопасности космической деятельности.

Сегодня ежегодное количество запусков пока не превышает сотни, однако стремительное развитие коммерческих направлений грозит многократным увеличением этого показателя, многократно усиливая риски для окружающей среды.

Озоновый экран защищает человечество от губительного ультрафиолета, и его разрушение чревато ростом смертельно опасных заболеваний вроде рака кожи и катаракты, одновременно угрожая хрупким экосистемам планеты.

Ученый призывает государства и бизнес незамедлительно переходить на экологически чистые виды топлива и двигательные установки, способные минимизировать негативное влияние на атмосферу, а также разработать действенную международную систему надзора за воздействием ракетных запусков на состояние атмосферы Земли.

Фото: Роскосмос (архив)