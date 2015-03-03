В России появилось первое учебное пособие по беспилотникам для уроков труда

В РФ появилось первое учебное пособие по беспилотникам для уроков труда в 8-9 классах в рамках федерального проекта "Кадры для БАС". Пособие создано в сотрудничестве с ГК "Геоскан", занятой в производстве БПЛА, информирует Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что в моменте стране нужны военные дроны, но в перспективе куда больше нужны гражданские БПЛА. Для завоевания этой технологической ниши в мирное время нужны будут кадры, а чтобы их вырастить, нужно пробудить интерес к предмету. Курс по БПЛА на уроках труда выглядит неплохим инструментом для первичного ознакомления с темой, считают телеграмеры.

Отдельно отметим, что пособие создано при активном участии создателей БПЛА. Для них, учитывая планы властей и перспективы роста рынка дронов в стране, кадры нужны, как воздух. Поэтому их вклад в процесс воспитания молодых операторов и инженеров вряд ли будет носить имитационный характер – в результате они кровно заинтересованы. И эта синергия усилий бизнеса и государства в дальнейшем может привести к весьма неплохим результатам. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали слова Путина о возможном ограничении экспорта никеля, титана и урана из РФ.

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