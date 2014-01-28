В Колпино медицинский колледж получит кабинеты детской поликлиники для обучения студентов

Передача помещений позволит студентам колледжа с первых курсов погрузиться в профессиональную среду и получать практический опыт.

В Колпино 3 апреля состоится официальная передача кабинетов Детской городской поликлиники № 51 Медицинскому колледжу им. В. М. Бехтерева. Это станет частью образовательного проекта, направленного на подготовку квалифицированных медицинских кадров. Об этом сообщила Администрации Колпинского района.

В церемонии примут участие представители Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, администрации Колпинского района, руководители поликлиники и медицинского колледжа.

Передача помещений позволит студентам колледжа с первых курсов погрузиться в профессиональную среду и получать практический опыт. Образовательная программа строится на интеграции теоретических знаний и работы в медицинских учреждениях.

Сейчас в проекте участвуют 39 студентов, которые после выпуска смогут пополнить ряды врачей и медицинских работников Колпинского района. Это важный шаг в реализации национального проекта "Здравоохранение" и создании условий для закрепления молодых специалистов в городских больницах и поликлиниках.

Фото: ВКонтакте/ Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева