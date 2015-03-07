Участок Свердловской набережной открыт после ремонта

По просьбе местных жителей был построен новый спуск к нижнему ярусу в районе Пискарёвского проспекта.

Завершен первый этап масштабного обновления Свердловской набережной. Согласно информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга, горожане теперь могут наслаждаться новым участком протяженностью 600 метров. В ходе работ были тщательно очищены гранитные поверхности, обеспечена защита от проникновения грунтовых вод, заменено асфальтовое покрытие и выровнен склон набережной, который засеяли газонной травой.

По просьбе местных жителей был построен новый спуск к нижнему ярусу в районе Пискарёвского проспекта. Теперь владельцы велосипедов, самокатов и горожане с ограниченными возможностями могут пользоваться комфортным пандусом. Для пешеходов оборудована гранитная лестница. Полное открытие набережной запланировано на конец 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт Новосмоленской набережной подошел к концу в Петербурге.

Фото: пресс-служба КРТИ