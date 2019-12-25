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У подозреваемых в стрельбе на Маршала Казакова изъяли автомат
Сегодня, 9:28
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У подозреваемых в стрельбе на Маршала Казакова изъяли автомат

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Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе на улице Маршала Казакова 16-го марта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В полицию около семи часов вечера обратился местный житель. По его словам, у дома №82 слышна стрельба на улице. После этого двое неизвестных направились в сторону залива.

Полицейские задержали двух неработающих граждан, 27 и 32 лет. У них изъяли светозвуковой автомат. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Нарушителей спокойствия задержали. 

Еще один инцидент на Маршала Жукова произошел на прошлой неделе. Охранник парковки прострелил ногу водителю. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО 

Теги: стрельба, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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