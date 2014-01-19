Количество заявок на участие в ПМЭФ-2025 превысило рекорд прошлого года

В 2024 году ПМЭФ собрал рекордные 20 тысяч участников.

Число участников, подтвердивших свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), уже на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщил директор ПМЭФ и заместитель директора Фонда "Росконгресс" Алексей Вальков в ходе делового форума "Россия – Мексика".

По его словам, в 2024 году ПМЭФ собрал рекордные 20 тысяч участников, а в этом году интерес к мероприятию продолжает расти. Особенно активно расширяется международное представительство – заявки поступают от делегатов из разных стран.

Также стало известно, что американские компании подтвердили свое участие в форуме, направив инициативные заявки. Это свидетельствует о стремлении к диалогу и сотрудничеству.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. Организатором мероприятия выступает Фонд "Росконгресс".

Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стоимость проживания в отелях города увеличилась почти на четверть, свидетельствуют данные сервисов бронирования. Средняя цена ночи в дорогих отелях достигла 222 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv