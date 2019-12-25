Стоимость размещения в отелях на ПМЭФ снова растет

Средняя цена ночи в дорогих отелях достигла 222 тысяч рублей.

Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стоимость проживания в отелях города увеличилась почти на четверть, свидетельствуют данные сервисов бронирования. Средняя цена ночи в дорогих отелях достигла 222 тысяч рублей.

Согласно информации сервиса "OneTwoTrip для бизнеса", средняя стоимость забронированной ночи в отелях Петербурга во время ПМЭФ в этом году составляет 13 тысяч рублей, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Также "Яндекс Путешествия" отмечает, что прирост составил 21,9% (12,3 тысячи рублей за ночь), а количество бронирований увеличилось втрое. Агентство делового туризма "Випсервис" оценивает увеличение стоимости на уровне 17%.

Следует учесть, что тарифы варьируются в зависимости от категории отеля. Например, проживание в пятизвездочных отелях для деловых путешественников подорожало на 42% (до 222 тысяч рублей). Стоимость ночи в четырехзвездочном отеле теперь составляет 73 тысячи рублей, в трехзвездочном — 36,4 тысячи рублей, а в объектах без звезд — 13,3 тысячи рублей, что на 33% дороже, чем раньше.

Эксперты предполагают, что повышение цен связано с увеличением числа высокопоставленных гостей, предпочитающих дорогостоящее размещение, что ведет к росту спроса.

По мнению специалистов, стоимость проживания в отелях может продолжать повышаться непредсказуемо, основываясь не только на инфляционных ожиданиях, но и на возникшем ажиотаже.

Фото: Piter.TV