Участники экологического форума в Петербурге посетили мусороперерабатывающий завод

Гости подметили высокий уровень организации технологических процессов.

Участники экологического форума, который сейчас проходит в Петербурге, съездили на мусороперерабатывающий завод, расположенный на Волхонском шоссе. Об этом пишет 14 марта телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что инженерам-экологам показали, как работает предприятие, начиная от приема отходов до их сортировки и переработки. Гости подметили высокий уровень организации технологических процессов.

Завод перерабатывает 600 тыс. тонн мусора в год, туда поступают и смешанные отходы, и из специальных синих баков для вторсырья. Раздельный мусор обрабатывается в разные смены, и эти потоки не пересекаются.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"