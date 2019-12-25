Для участия в ПМЭФ-2025 нужно заплатить 990 тысяч рублей

После 17 марта ценник будет повышен.

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта цена возрастет до 1,2 миллиона рублей. Об этом стало известно РИА Новости.

Пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, обойдется в 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, далее стоимость возрастет до 1,2 миллиона рублей. Данный пакет также позволяет попасть во все зоны делового общения. При этом посетить пленарное заседание форума не получится, на него потребуется получить специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 июня 2025 года.

Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя ПМЭФ-2025.

Фото: Piter.tv