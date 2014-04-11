Участница ПМЭФ требует с Ксении Собчак 50 млн за сравнение с эскортницей

Ксения Собчак снимала небольшие видеофрагменты, которые потом объединила под циклом "Форумчаночка". Журналистка подходила к высоким, красивым девушкам с вопросом: "На какую панель вы пришли?".

ПМЭФ закончился скандалом: руководитель одной из юридических компаний Эльвира Троицкая подала в суд на Ксению Собчак.

Ксения Собчак снимала небольшие видеофрагменты, которые потом объединила под циклом "Форумчаночка". Журналистка подходила к высоким, красивым девушкам с вопросом: "На какую панель вы пришли?".

Когда Собчак задала такой же вопрос Троицкой, то та сразу предупредила, что является юристом и попросила не оценивать всех по внешности.

После выхода видео юрист возмутилась ситуацией. Она считает, что ее выставили в качестве "охотницы за vip-персонами". Троицкая требует удалить видео, запретить использование записей, а также юрист требует компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей. Она считает, что ее деловой репутации нанесен ущерб.

По поводу поданном иска Ксения Собчак уже высказалась в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ранее на Piter.TV: Ксения Собчак была в шоке от цен в буфете на ПМЭФ.

Фото: Instagram / @xenia_sobchak