Ксения Собчак в шоке от цен в буфете на ПМЭФ

Собчак рассказала, что в первую очередь она везде направляется в буфет.

Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак шокировали цены в буфете на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале "Кровавая барышня" в среду, 2 июня.

Собчак рассказала, что в первую очередь она везде направляется в буфет. Именно там, по словам журналистки, происходит всё самое интересное. Так, Собчак пришла к выводу, что в этом году цены на форуме сильно завышены.

Цены выросли с 300 тысяч до 900 для участников, а поесть теперь можно только за 3800 за место, – говорится в сообщении.

Гостям форума предлагают четыре вида меню на выбор. Однако меню Собчак совсем не впечатлило.

Ранее мы писали, что участники ПМЭФ сняли совместное видео в TikTok.

Фото: Telegram / Кровавая барышня; сайт Ксении Собчак