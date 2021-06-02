Участники ПМЭФ сняли совместное видео в TikTok

Видео запостил тиктокер Даня Милохин на своем аккаунте.

В среду, 2 июня, тиктокер Даня Милохин стал участником Петербургского международного экономического форума, на котором отвечал на вопросы журналистов. После сессии молодой блогер предложил участником записать совместное видео. Отметим, что среди участников, которые снялись в видео, была Ксения Собчак.

По задумке, когда в песне прозвучат слова "на холодном полу", происходит склейка, и участники, стоявшие мгновение назад, уже лежат на полу. Видео длится около 11 секунд, больше ничего там не происходит. Даня Милохин опубликовал его почти сразу на своем аккаунте в TikTok. За два часа ролик посмотрели 152,2 тысячи раз и лайкнули 28,6 тысяч раз.

Где-то на серьезном мероприятии. отметил блогер

Ранее мы писали, что Даня Милохин сообщил, что никто не может регулировать TikTok.

Видео: Даня Милохин / TikTok