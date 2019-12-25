После жалобы петербуржца в Центральном районе убрали строительный мусор

Мужчина обратился на "Портал обратной связи" ГАТИ Петербурга.

Житель Центрального района пожаловался в Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ) Петербурга через "Портал обратной связи" на оставленный мусор после производства работ. Впоследствии площадку расчистили.

После полученной информации инспекторы оперативно определили производителя и в рамках реализации профилактических мер обеспечили устранение нарушения. В ГАТИ города напомнили, что о проблемах можно сообщить через портал по ссылке.

Ранее на Piter.TV: по поручению ГАТИ Петербурга в Таврическом саду отремонтировали здание.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга