В Выборге 17 марта для въезда машин перекроют четыре участка

Администрации МО "Выборгский район" ЛО предупреждает автомобилистов: 17 марта с 06:00 и до завершения работ по уборке территорий будут перекрыты для въезда автотранспорта четыре участка:
- проспект Ленина (от ул. Пионерской до Ленинградского проспекта и от ул. Димитрова до Красной площади);
- улица Сторожевой Башни (от ул. Красноармейской до ул. Германа Титова);
- улица Прогонная (от ул. Краснофлотской до ул. Красноармейской).
Накануне для уборки были перекрыты два участка.
Фото: Piter.tv
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