В Выборге 17 марта для въезда машин перекроют четыре участка

На дорогах будет работать уборочная техника.

Администрации МО "Выборгский район" ЛО предупреждает автомобилистов: 17 марта с 06:00 и до завершения работ по уборке территорий будут перекрыты для въезда автотранспорта четыре участка:

- проспект Ленина (от ул. Пионерской до Ленинградского проспекта и от ул. Димитрова до Красной площади);

- улица Сторожевой Башни (от ул. Красноармейской до ул. Германа Титова);

- улица Прогонная (от ул. Краснофлотской до ул. Красноармейской).

Накануне для уборки были перекрыты два участка.

Фото: Piter.tv