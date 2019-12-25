В Выборге 16 марта для въезда машин перекроют два участка

Там будет работать уборочная техника.

Припаркованные на дорогах автомобили мешают уборочной технике. Во вторник, 16 марта, с 06:00 и до завершения работ по уборке территорий, будут перекрыты для въезда автотранспорта два участка. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Для въезда автомобилей закрыты:

- проспект Ленина (от Ленинградского проспекта до Красной площади);

- улица Красноармейская (от ул. Крепостной до Рыночной площади).

В 2020 году в Выборгском районе в действие ввели почти 193 тысячи кв. м. жилья.

Фото: Piter.tv