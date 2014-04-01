В 2020 году в Выборгском районе в действие ввели почти 193 тысячи кв. м. жилья

Также в прошлом году в Выборгском районе проводились мероприятия по газификации и газоснабжению поселков.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов рассказал о ряде госпрограмм по реконструкции и модернизации жилищно-коммунального комплекса, ремонту многоквартирных домов, расселению аварийного жилья, которые реализовывались в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В прошлом году в Выборгском районе проводились мероприятия по газификации и газоснабжению поселков. Завершено строительство распределительного газопровода в Первомайском, общая протяженность которого составляет более 10 километров. Газ получат около 300 домовладений.

В Рощинском поселении для первичного пуска газа подготовлен распределительный газопровод по ул. Боровой в Рощино. Уже получено положительное заключение государственной экспертизы на проект распределительного газопровода по ул. Железнодорожной улице. Проведена работа по проектированию и строительству распределительного газопровода в Пушном. В 2021 году после проведения конкурсных процедур запланировано начало строительства распределительного газопровода в Красносельском. Также в этом году начнется строительство распределительного газопровода в микрорайоне Петровский.

В поселениях Выборгского района велась работа по установке станций водоподготовки и обезжелезивания. Готовится проектная документация по реконструкции очистных сооружений в поселках Глебычево, Рощино, Красносельское, в Выборге.

В 2020 году в рамках подготовки к отопительному сезону была введена в эксплуатацию новая электрическая котельная в поселке Цвелодубово мощностью 120 кВт; в поселке Великое - новая автоматизированная котельная вместо угольной. В поселке Зеленый Холм поставлена модульная котельная. В поселке Торфяновка угольную котельную также сменил модульный источник.

В 2020 году в Выборге капитальные ремонтные работы проводились в 26 домах, всего по Выборгскому району – более, чем в 50.

За 2020 год в муниципальном образовании введено в действие почти 193 тыс. кв. м. жилья, 90% из них построено индивидуальными застройщиками.

Ильдар Гилязов рассказал о планах Выборгского района на 2021 год.

Фото: Piter.tv