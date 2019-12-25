Ильдар Гилязов рассказал о планах Выборгского района на 2021 год

В ближайшей перспективе одним из главных направлений должно стать создание новых рабочих мест.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов рассказал о планах на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Можно с уверенностью сказать, что год стал результативным, нам многое удалось. В 2021 году перед нами стоят сложные, но интересные задачи. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

В ближайшей перспективе одним из главных направлений должно стать создание новых рабочих мест путем реализации разного уровня и направленности инвестиционных проектов, перезагрузки имиджа района, как территории доброжелательной к инвестору. Уже в этом году планируется начать строительство зернового терминала и завода по производству метанола в Высоцком городском поселении; строительство перегрузочного комплекса в Приморском городском поселении.

За счет бюджетных инвестиций мы ожидаем начало реализации проекта по строительству виадука в промзоне Лазаревка, строительство газопровода в Петровском микрорайоне. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

На данный момент уже заказан проект планировки Петербургского микрорайона. У Выборга появится 124 Га земли для жилищной застройки.

В городе продолжится реализация проектов "Город-музей" и "Развитие велодвижения в Выборгском районе", которым придано значение приоритетных на региональном уровне.

Еще одна важнейшая организационная задача 2021 года – проведение Всероссийской переписи населения.

Приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления Ильдар Гилязов назвал качественное оказание муниципальных услуг, реализацию национальных проектов и федеральных программ, вовлечение населения в различные формы общественной жизни.

Выборгские учреждения культуры в 2020 году собрали более трех миллионов зрителей в режиме онлайн.

Фото: Piter.tv