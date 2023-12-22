Разумишкин поручил лучше убирать набережную канала Грибоедова

В среднем, в день выходят 630 единиц техники и около 1000 работников ручного труда.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин проверил качество уборки в Адмиралтейском районе. Об этом чиновник сообщил в своем tg-канале 7 марта.

Разумишкин отметил, что "удовлетворен уборкой внутриквартальных территорий, дворы вычищаются от снега и мусора – это видно". Помимо этого, он обратил внимание на улично-дорожную сеть. Выяснилось, что уборку канала Грибоедова стоит улучшить – вице-губернатор дал соответствующее поручение ГУДП "Центр".

Сейчас все дорожные предприятия нацелены на уборку льда в лотковых зонах, сбор и очистку снега. В среднем, в день выходят 630 единиц техники и около 1000 работников ручного труда.

После обхода чиновник провел городской штаб по благоустройству, где вместе с коллегами обсудил вопрос подготовки к весеннему месячнику благоустройства и субботнику.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на помывку дорог потратили первые 8 тыс. кубов воды.

Фото: Telegram / Разумишкин