Петербургские улицы 3 января чистят от снега почти 900 машин

Зима украсила Петербург и добавила дел предприятиям, подведомственным городскому комитету по благоустройству. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Петриченко.

В дневную смену 3 января вышли 934 дворника, 838 единиц уборочной техники и 48 единиц средств малой механизации. А сады и парки убирают 349 сотрудников зеленого хозяйства и 89 единиц техники. За прошлые сутки с улиц вывезли 17,9 тыс. кубических метров снега, с начала декабря – 58,3 тыс. "кубометров".

Сотрудники комитета по благоустройству и подведомственных предприятий желают всем хорошего настроения и замечательных выходных дней! Сергей Петриченко, глава комблага Петербурга

Фото: Telegram / Сергей Петриченко