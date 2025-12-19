  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские улицы 3 января чистят от снега почти 900 машин
Сегодня, 16:41
63
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские улицы 3 января чистят от снега почти 900 машин

0 0

За прошлые сутки с улиц вывезли 17,9 тыс. кубических метров снега, с начала декабря – 58,3 тыс. "кубометров".

Зима украсила Петербург и добавила дел предприятиям, подведомственным городскому комитету по благоустройству. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Петриченко.  

В дневную смену 3 января вышли 934 дворника, 838 единиц уборочной техники и 48 единиц средств малой механизации. А сады и парки убирают 349 сотрудников зеленого хозяйства и 89 единиц техники. За прошлые сутки с улиц вывезли 17,9 тыс. кубических метров снега, с начала декабря – 58,3 тыс. "кубометров". 

Сотрудники комитета по благоустройству и подведомственных предприятий желают всем хорошего настроения и замечательных выходных дней! 

Сергей Петриченко, глава комблага Петербурга 

Ранее на Piter.TV: после 5 января в Петербурге будет морозно и солнечно

Фото: Telegram / Сергей Петриченко 

Теги: зима, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии