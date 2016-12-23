Дороги Петербурга во вторник убирают более 600 единиц техники

Улицы моют с использованием специального шампуня.

Во вторник, 4 мая, на уборку дорог вышли 653 единицы техники и 1089 работников ручного труда. Зеленые территории приводят в порядок еще 212 машин и 806 специалистов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

За минувшие сутки с дорог собрали почти 166 кубометров мусора и 379 тонн смета. Для мытья дорог потребовалось 5,5 кубометров воды.

Всего за прошедшую неделю, с 26 апреля по 2 мая, на улицах Петербурга собрали 1,2 тыс. кубометров мусора.

Горожанам напомнили, что до 10 мая можно оценить качество уборки своего района в онлайн-голосовании.

Ранее в Смольном объяснили, зачем моют дороги в дождливую погоду.

Фото: gov.spb.ru