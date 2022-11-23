Свыше 1,1 тыс работников убирают улицы Петербурга 18 декабря

В Северной столице готовятся к резкому повышению температуры воздуха.

Сегодня улицы Петербурга приводят в порядок почти 1 тыс спецмашин и более 1,1 тыс работников ручного труда. Предприятия Комитета по благоустройству готовятся к черед неблагоприятных условий, которые нагрянут в Северную столицу уже завтра, – сообщают в комитетской пресс-службе.

В ближайшие сутки Петербург снова ждет череда неблагоприятных погодных явлений в виде резкого повышения температуры, различных осадков, порывистого ветра. Все вместе это способно создать сложную обстановку. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В связи с этим глава комитета поручил подведомственным организациям обеспечить нормальную работу водоприемных устройств, чтобы вода не скапливалась на трассах и тротуарах города. Также было поручено не допускать образования скользкости, особенно на набережных дорогах, мостах, путепроводах, переходах и на пути к социально важным городским объектам.

Сотрудники коммунальных служб постоянно следят за содержанием входов в ливневую канализацию, но в последние дни, во время и после залповых снегопадов, это становится непростым делом. Работники предприятий откапывают элементы инфраструктуры вручную и с помощью техники, используют ломы и парогенераторы. За последние 5 дней, с момента прихода снежного циклона, прочищено 1400 патрубков. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что "снежные" пункты Санкт-Петербурга с начала зимнего сезона приняли свыше 100 тыс кубометров снега.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга