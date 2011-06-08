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"Снежные" пункты Петербурга приняли более 100 тыс "кубов" снега
Сегодня, 18:20
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"Снежные" пункты Петербурга приняли более 100 тыс "кубов" снега

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Северная столица встретила первые массированные снегопады с начала зимы.

Снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга приняли первую сотню кубометров снега, который привозили с 14 по 17 декабря. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы городской администрации.

В настоящий момент 60,4 тыс куб. метров поступило на стационарные снегоплавильные пункты (ССП) и 41,8 тыс куб. метров на стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты (СИСП). Среди снегоплавильных пунктов в нынешнем сезоне больше всего снежных масс принял ССП на Кушелевской дороге – 8,6 тыс куб. метров.

Администрация Санкт-Петербурга

Среди снегоприемных пунктов лидирует точка на Взлетной улице, куда с начала сезона привезли свыше 12,6 тыс кубометров снега. В среднем при равномерном завозе груза "снежные" объекты города принимают от 9 до 20 машин в час. Один грузовик со снегом обычно принимают от 3 до 12 минут.

Ранее стало известно, что во вторник, 17 декабря, улицы Петербурга очищают от снега 1001 единица техники и 1138 дворников.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: снегоплавильные пункты, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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