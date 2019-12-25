Снегоплавильные пункты в Петербурге перешли на межсезонный режим работы

Снегоплавильные и снегоприемные станции Петербурга перешли на межсезонный режим работы. Вице-губернатор Сергей Кропачев сообщил, что за минувший зимний сезон 18 городских объектов переработали более 2 миллионов кубических метров снежной массы, что на 42% больше показателя предыдущей зимы. Основная масса снега (около 1,6 миллиона кубометров) прошла обработку на специализированных плавильных установках, остальные объемы (более 660 тысяч кубометров) принимались на временных накопительных площадках.

Эти объекты функционируют следующим образом: снегоплавильные комплексы используют тепло сточных вод для переработки снега, а снегоприемные точки служат временными хранилищами до момента естественного таяния. Образующаяся талая вода направляется в систему канализации и впоследствии попадает на очистные сооружения. Эффективная работа этих объектов играет важнейшую роль в обеспечении экологической устойчивости города, предотвращая ежегодное поступление около 40 тысяч тонн загрязнённых частиц и мусора в водоемы.

Накопление снега неизбежно влечет за собой концентрацию вредных веществ, таких как тяжелые металлы и нефтепродукты, которые могут негативно влиять на окружающую среду. Организованная централизованная уборка и последующая очистка талых вод способствуют защите почв и водных ресурсов.

Во время межсезонья на объектах запланированы подготовительные работы к следующему зимнему сезону. Сотрудники проведут полную проверку, техническое обслуживание и обновление оборудования. На снегоприемных участках уже начато активное рыхление остатков снега для ускорения процесса таяния, после завершения которого территория будет очищена от песка и мусора.

Фото: Правительство Петербурга