Утром в понедельник дороги Петербурга убирают 500 единиц техники

Работники комитета по благоустройству отвечают за городские магистрали и парки и сады.

За прошедшую неделю, со 2 по 8 августа, с улиц Петербурга собрали более 1,4 тыс. кубометров и 1,7 тыс. тонн смета. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Для мытья улиц и тротуаров потребовалось 34 тыс. кубометров воды и почти 240 литров специального на шампуня. На уборку территорий в среднем выходило 850 работников и 460 единиц техники. Зеленые территории в порядок приводят 700 специалистов и 200 машин.

В понедельник, 9 августа, на улицах работают почти 500 единиц техники и 900 работников ручного труда. Полив растений теперь проводится в дневное время. Ранее это приходилось делать утром или ночью из-за жары.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Петербурга