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Дороги Петербурга в понедельник убирают почти 800 единиц техники
Сегодня, 10:32
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Дороги Петербурга в понедельник убирают почти 800 единиц техники

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В городе идет мокрый снег, он будет продолжаться на протяжении дня.

На уборку в понедельник 15 марта в Петербурге вышли 783 единицы техники и 1206 работников ручного труда. Аллеи в парках и скверах дополнительно убирают 468 специалистов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. 

Ночью и утром в городе выпал снег, осадки продолжают идти. Высота снега может составить до 3 см. Он идет попеременно с дождем.  Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожными на дорогах. 

За работой уборочной техники можно следить в онлайн-режиме. Кроме того, жители могут связаться с дежурной службой комитета по телефону 314-60-13. 

Из-за снегопада петербуржцы встали в 8-балльные пробки утром 15 марта. 

Фото: Piter.TV

Теги: осадки, снегоуборочная техника, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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