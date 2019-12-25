Дороги Петербурга в понедельник убирают почти 800 единиц техники

В городе идет мокрый снег, он будет продолжаться на протяжении дня.

На уборку в понедельник 15 марта в Петербурге вышли 783 единицы техники и 1206 работников ручного труда. Аллеи в парках и скверах дополнительно убирают 468 специалистов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Ночью и утром в городе выпал снег, осадки продолжают идти. Высота снега может составить до 3 см. Он идет попеременно с дождем. Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожными на дорогах.

За работой уборочной техники можно следить в онлайн-режиме. Кроме того, жители могут связаться с дежурной службой комитета по телефону 314-60-13.

Из-за снегопада петербуржцы встали в 8-балльные пробки утром 15 марта.

Фото: Piter.TV