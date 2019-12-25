Из-за снегопада петербуржцы встали в 8-балльные пробки утром 15 марта

Из-за непогоды произошло несколько ДТП, также проезду мешают ремонтные работы на дорогах.

Утром 15 марта автомобилисты застряли в 8-балльных заторах из-за снегопада. Центр Петербурга и окраины окрасились в красный цвет. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Из-за непогоды в городе произошло несколько ДТП. Движение также ограничили ремонтные работы, которые ведутся на 32 участках дорог.

Больше всего пробок образовалось в центре Петербурга. В частности, в районе Невского проспекта, станций метро "Горьковская" и "Петроградская", площади Ленина. Машины стоят в заторе возле метро "Черная речка", "Площадь Мужества" и "Лесная".

Также карта окрасилась в красный цвет возле метро "Комендантский проспект" и "Пионерская". "Стоят" набережная Макарова, Университетская набережная и Благовещенский мост.

Из-за двух аварий встал КАД в районе съезда на Пискаревский проспект и дорога в Новое Девяткино. ДТП также затруднило движение в районе станции метро "Гражданский проспект".

Ранее мы писали, что Петербург оказался во власти циклона "Луис" 15 марта.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"