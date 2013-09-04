Петербург оказался во власти циклона "Луис" 15 марта

В городе пройдут дожди с мокрым снегом.

В понедельник, 15 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться центральной частью циклона, названного немецкими синоптиками "Луис". Он сделает погоду облачной, пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня температурный фон будет на 3-4 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +2…+4, в Ленобласти 0…+5.

Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что после пожара в квартире на Купчинской улице нашли труп пенсионерки.

Фото: Instagram / de3igner