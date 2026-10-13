Петербуржцы вышли на субботник к "Шалашу Ленина" у Сестрорецкого Разлива

После активного летнего сезона и многочисленных пикников прогулочные маршруты Курортного лесопарка требуют особого внимания.

Несмотря на пасмурную осеннюю погоду, в свой выходной день жители Петербурга присоединились к специалистам лесничества, сотрудникам профильных ведомств и Комитета по благоустройству. Все вместе они вышли на уборку территории вблизи мемориального комплекса "Шалаш В.И. Ленина".

Лесники регулярно поддерживают порядок в огромных зеленых массивах, но в этот раз участники акции объединили усилия, чтобы помочь им подготовить популярные места отдыха к осенне-зимнему периоду.

Общими силами горожане навели чистоту на берегу озера Сестрорецкий Разлив, собрав мусор, оставшийся после высокого туристического сезона.

Ранее мы сообщили о том, что в Полежаевском парке очистили от борщевика территорию площадью 5 тыс. "квадратов".

Видео: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга